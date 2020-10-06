Политический кризис в Киргизии: новые выборы и посредничество Москвы

Политический кризис в Киргизии стал следствием раскола, который на протяжении не одного десятка лет «делит» страну на юг и север. Как считает вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, для восстановления баланса необходимы новые парламентские выборы. В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что Москва может взять на себя роль посредника для скорейшего урегулирования конфликта.

«Кыргызстан – это расколотая стана. Есть север и есть юг, которые отличаются по культуре, по ментальности и даже внешне. Я могу сказать, что с вероятностью в 90% по внешнему виду отличу южного киргиза от северного. Все проблемы в стране возникают, как правило, когда баланс силы смещается в одну или другую сторону», – сказал Минченко.

Эксперт обратил внимание, что при первом президенте республики Аскаре Акаеве началось доминирование северян. «Это привело к перевороту. При Курманбеке Бакиеве было доминирование южан – это тоже привело к перевороту. Затем пришел северянин Алмазбек Атамбаев, который попробовал выстроить компромисс, в рамках которого он сделал своим преемником южанина Сооронбая Жээнбекова. А Жээнбеков его посадил», – отметил политолог.

По оценке Минченко, за время президентства Жээнбекова в Киргизии произошел очередной перекос в политической системе в сторону южан. «Сейчас по результатам выборов оказалось, что доминирующими игроками оказались партии, имеющие южные корни – люди Жээнбекова и близкого к ним клана Матраимова. Естественно, все остальные возмутились. При этом нельзя сказать, что там были масштабные фальсификации. Ключевым элементом была скупка голосов: представители оппозиции рассказали, что они (южане) сначала получили в управление государственный ресурс, на нем заработали и на эти деньги купили себе продолжение власти», – отметил он.

«Нарушен региональный и межклановый баланс», – добавил эксперт.

Как считает Минченко, «масла в огонь» подливает коронавирусный кризис. «На это наложилось то, что республика очень плохо прошла пандемию. Были большие проблемы с медицинским обслуживанием населения. Плюс, там реально серьезное проседание экономики», – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что еще одним негативным фактором, который влияет на ситуацию в республике, является позиция силовиков, которые не предпринимают активных попыток вмешаться. «Нужно понимать, что постоянные перевороты демотивируют силовиков. Они не готовы стоять за власть до последнего, исходя их того, что сегодня одна власть, а завтра – другая. Имеет ли смысл упираться?» – пояснил он.

Как считает политолог, с учетом такой конъюнктуры в республике возможен компромисс по такой формуле: реабилитация Атамбаева, Садыра Жапарова (экс-депутат) и проведение новых парламентских выборов. «Возможно, выборов по новым правилам, потому что барьер в 7% в условиях Киргизии, наверное, является чрезмерным», – уточнил Минченко.

По его мнению, если Жээнбеков покинет столицу, его позиции сильно пошатнутся. «Когда у ушедшего Атамбаева возник конфликт с Жээнбековым, он заперся у себя в родовом селе и там оборонялся, за что его и посадили. Но Жээнбеков может – мы не знаем наверняка – пойти по сценарию Бакиева, который сначала уехал к себе в родовое село на юг, где попытался выстроить систему обороны. Опора Жээнбекова – Ошский регион – там он может попытаться выстроить оборону. Но это более слабая позиция, потому что ключевой момент – контроль над столицей. Мы это помним на примере Януковича (Виктор Янукович – экс-президент Украины), который из Киева улетел сначала в Харьков, потом в Донецк, а в итоге вынужден был бежать в Россию», – сказал политолог.

Комментируя перспективы отношений Москвы и Бишкека в результате политического кризиса в Киргизии, Минченко отметил, что для России дестабилизация республики, как партнера, невыгодна. «Конечно, учитывая факт, что Киргизия – член ЕАЭС и ОДКБ, для нас это некомфортная история. Я думаю, что Россия могла бы выступить в роли переговорщика и структуры, которая помогает выстроить компромисс», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. За 120 депутатских мест боролись 16 партий, которым было необходимо набрать не менее 7% голосов избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

В понедельник, 5 октября, ЦИК Киргизии обнародовал предварительные итоги выборов, согласно которым в парламент прошли проправительственные партии «Биримдик» (24,52% голосов) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные 12 партий не смогли преодолеть 7процентный барьер. Явка избирателей составила 56,5% из 3,5 млн жителей страны, обладающих правом голоса.

Вечером 5 октября в центре Бишкека начался митинг. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протестующие обвинили действующую власть в применении административного ресурса и в подкупе избирателей. Акция протеста переросла в столкновения с силовиками, в результате чего один человек погиб, еще 590 – получили ранения.

Ночью протестующие захватили Белый дом, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, а утром – здания правительства страны и мэрии Бишкека. Под давлением участников акции протеста был освобожден из-под стражи бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и еще несколько политических деятелей. Сегодня днем стало известно, что Центризбирком принял решение признать итоги голосования недействительными.

Москва, Мария Вяткина

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