Путин и Лукашенко обсудили полное открытие российско-белорусской границы

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили полное открытие границы между странами, и поручили правительствам проработать эти вопросы, передает «Белта» со ссылкой на сообщение главы белорусского государства.

«Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации», – отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран также рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия и международной повестки. В частности, президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Кыргызстане. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Москва и Минск выступают за его скорейшее мирное разрешение.

Большое внимание Лукашенко и Путин уделили проблеме распространения коронавирусной инфекции, высказав озабоченность ростом заболеваемости. Кратко президенты затронули и ситуацию внутри Беларуси и России на фоне мирового кризиса, обсудили также некоторые другие аспекты международной ситуации

В ходе телефонного разговора Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с днем рождения.

Стоит отметить, что в Белоруссии почти два месяца продолжаются протесты против режима Лукашенко, поводом для которых стали официальные итоги президентских выборов. Лукашенко, несмотря на недовольство граждан республики, провел тайную инаугурацию.

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