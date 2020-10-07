Эпоха биологического оружия: коронавирус показал неспособность ведущих мировых государств к защите

Коронавирусный кризис показал, что мировое сообщество оказалось перед реальной угрозой использования биологического оружия, которое способно не только убивать население, но и разрушать экономику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, борьба с коронавирусом ведется на «твердую двойку».

Онищенко обратил внимание, что угроза коронавируса, которая, несмотря на инсинуации США, имеет природный характер, показала, как государства будут реагировать на использование биологического оружия. «Сейчас мы имеем дело с микробиологией, но природного происхождения. Пока нам просто природа предложила этот вирус, и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем – появилась возможность оценить свои силы. Пока мы реагируем на него на твердую двойку. Или на тройку с минусом», – подчеркнул он.

Депутат пояснил, что такая «интеллигентная инфекция», которую 60% заболевших переносят бессимптомно или в легкой форме, спровоцировала мировой локдаун. «То, что здесь происходит, показывает, что средний по интенсивности вирус способен остановить экономику планеты. Сколько мы будем выходить из этой ситуации, сколько планов мы будем вынуждены пересмотреть – большой вопрос», – констатировал он.

Онищенко выразил уверенность, что коронавирус поставил ребром вопрос о биологической безопасности. «Например, спецслужбы США опустились ниже плинтуса – не имели они право дойти до такого состояния, чтобы глава государства, да ещё такого как США, заболел коронавирусом. Это не его личная проблема. Вопросы безопасности первого лица государства – одна из составляющих биологической безопасности любого государства», – подчеркнул депутат.

По его мнению, эпоха использования химического оружия уходит, на смену идет биологическое оружие, но пока механизмы выявления, сдерживания и ответственности за его использование не разработаны. В связи с этим Онищенко заявил, что Россия должна более серьезно относиться к этой проблеме.

«Вокруг нашей страны, на территории наших соседей, а когда-то наших соотечественников – Казахстана, Грузии, Украины, Азербайджана – везде армией США создается наступательно военно-биологические лаборатории. С этим мириться нельзя. У нас есть механизмы внутри нашего СНГ и других партнёрств… Здесь нужна наступательная политика», – сказал он.

Вместе с тем Онищенко отметил, что многие инфекции все же будут возникать естественным путем. «Следующий вирус тоже придёт из Китая. Потому что там все природные очаги заложены. Мы ждем в этом году и подъем заболеваемости. Природа подбрасывает нам испытание нашей биологической безопасности. В этом году будет циркулировать три новых штамма гриппа – H1N1. H3N2 B – но с другими названиями, то есть местами происхождения», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.10.20

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