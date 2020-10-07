В России объявлена в розыск экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в ЕС считается лидеров оппозиционных сил, объявлена в розыск на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных МВД РФ. Какая именно статья Уголовного кодекса инкриминируется Тихановской, не уточняется.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Москва, Светлана Антонова

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