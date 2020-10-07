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Среда, 7 октября 2020, 18:30 мск

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Анатолий Чубайс заразился коронавирусом

Фото: пресс-служба Кремля

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», – отметил Чубайс на своей странице в «Фейсбуке».

«Фейсбук»

Как сообщал «Новый День», в России за последние сутки выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. У 27,2% заболевших не было симптомов заболевания. За сутки от коронавируса скончались 202 человека – это максимальное число смертей с 1 июля.

Москва, Светлана Антонова

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