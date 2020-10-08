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Четверг, 8 октября 2020, 15:15 мск

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Президент Киргизии «нашелся» в Бишкеке

Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, об исчезновении которого сообщалось ранее, находится в Бишкеке. Об этом сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. «Президент... лично проводит переговоры с политическими силами», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Представитель президента также заверила, что все силы Жээнбекова направлены, чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером стало известно, что Жээнбеков начал переговоры с политическими партиями для стабилизации ситуации в стране. Однако сегодня заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно. В целях безопасности было принято решение закрыть государственную границу.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Где были записаны опубликованные в Интернете обращения президента, также неясно.

Напомним, акции протеста в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после публикации предварительных итогов парламентских выборов. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Акция протеста переросла в столкновения с силовиками, по последним данным, за медицинской помощью обратилось 1002 человека.

Накануне стало известно, что в Киргизии начата процедура отстранения главы государства от должности. «Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена»», – сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

Бишкек, Мария Вяткина

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Метки / Кыргызстан

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