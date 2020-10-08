Сотрудничество: в МВД РФ объяснили, почему объявили в розыск Тихановскую

Российские правоохранительные органы опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В МВД РФ пояснили, что ее появление в базе розыска связано с сотрудничеством ведомств внутри СНГ.

«Главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет «Межгосударственный информационный банк, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск, но подробности дела не сообщила.

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что Тихановская объявлена в розыск на территории России. Согласно базе данных МВД РФ, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения «разыскивается по статье УК», но по какой именно – не уточняется.

Напомним, Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в городе Гродно. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Тихановская не согласилась с итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в Литве в безопасности. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии. С ней встречались, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Москва, Мария Вяткина

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