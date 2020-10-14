«Ситуация остается крайне напряженной»: в России на фоне второй волны covid-19 зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России на фоне «крайне напряженной ситуации с коронавирусом» начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация остаётся напряжённой, крайне напряженной. Мы видим, что население, к сожалению, не все выполняет, те рекомендации, которые предписаны. Поведение населения в части соблюдения эпидтребований по коронавирусу – ключевой фактор. Это позволит минимизировать риски для страны, в том числе для экономической деятельности», – цитирует его слова РИА «Новости».

Министр также отметил, что кроме covid-19 идет рост заболеваний гриппом и ОРВИ. «В целом на сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, но, тем не менее, подъем заболеваемости начался. Зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев ОРВИ», – уточнил Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы минздрава РФ, темпы вакцинации идут значительно быстрее по сравнению с прошлыми годами – прививку сделало уже почти 35 млн человек.

«Вакцинация от гриппа идет этапами. Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы весенний период был протектирован иммунитетом, и не допустить весеннего подъема заболеваемости. Вакцинация будет продолжаться в течение 2,5 – 3 месяцев», – сказал министр.

Москва, Мария Вяткина

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