Ситуация тревожная, но управляемая: Голикова доложила Путину, что локлаун в России вводить не требуется

Ситуация с коронавирусом является настораживающей, но не требует введения ограничительных мер в экономике. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, которое провел президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают, проведенные весной мероприятия по подготовке, сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. И я хочу сказать, что, по нашему мнению, ситуация управляемая и не требует введения ограничительных мер в экономике», – сказала Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер обратила внимание, что ситуация в регионах различается. «По состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 (регионах) наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах – на относительно высоких уровнях», – уточнила Голикова.

По ее словам, в регионах, где отмечается значительный рост, недостаточно реализуются меры, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Голикова также отметила, что нагрузка на медицинскую сеть и дополнительное открытие ковидных коек сужают возможности оказания плановой помощи.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.10.20

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