Угрозы нарастают: ученые сказали, когда ждать плато по covid-19 и почему зимой дети окажутся в зоне риска

Вторая волна коронавирусной инфекции в России начнет затухать не раньше зимы, но параллельно будет нарастать угроза эпидемии более опасного гриппа, считают ведущие эпидемиологи, слова которых приводит «Интерфакс».

Как считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, в настоящее время рост заболеваемости волне объясним. «В осенне-зимний период идет подъем всех респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. Ничего экстраординарного сейчас не происходит. Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост», – сказал он.

Согласно его прогнозу, распространение сovid-19 будет снижаться по мере прихода холодов. «Думаю, зимой он приостановится. Люди будут более разобщены (когда придут морозы), будет меньше контактов, как и тех, кто переносит вирус, поэтому и пойдет снижение», – сказал Зверев.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев со своей стороны отметил, что нельзя точно рассчитать даты, когда закончится эпидемия. При этом он согласился, что страна выйдет на плато по коронавирусу не раньше, чем через месяц-два. «Закончатся здоровые, восприимчивые к инфекции люди. Еще летом говорили, что в Москве антитела были у 26%. Правда, когда это закончится в регионах, неизвестно», – отметил Лукашев.

«В целом, если смотреть по разным странам, есть какой-то предел, до которого идет волна распространения вируса. Есть часть населения, которая, скорее всего, невосприимчива к нему, но мы не знаем, какая часть невосприимчива и насколько. Когда смотрят на эту динамику, то видят, что он не идет бесконечно. Он имеет длительность довольно ограниченную. Это определяется и иммунной прослойкой, и долей восприимчивых людей, и противоэпидемическими мероприятиями», – пояснил он.

Наравне с этим, Зверев подчеркнул, что даже при выходе на плато по коронавирусу, расслабляться не стоит. По его мнению, что к зиме обострятся другие эпидемиологические угрозы. Причем, дети, которые относительно легко переносят коронавирусную инфекцию, на этот раз окажутся в зоне риска.

«Придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году. Грипп никуда не делся, от него больше опасность. Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом – это дети, вот тогда, наверно, надо будет школьные каникулы продлевать, другие меры принимать, если будет серьезный грипп», – заключил академик.

Москва, Мария Вяткина

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