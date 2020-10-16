ФАС обещает двукратное снижение цены на лекарство от covid-19

Цена на препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» согласована на уровне 100 рублей за таблетку. Такое решение принято всеми членами комиссии минздрава РФ в присутствии представителей фармпроизводителей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Таким образом, как подчеркнули в ведомстве, стоимость препарата за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5 500 рублей, включая НДС без учёта региональных надбавок, «Уполномоченные органы в субъектах РФ самостоятельно устанавливают предельные размеры оптовых и розничных надбавок после их согласования с антимонопольной службой», – пояснили в ФАС.

В Москве после регистрации предельной отпускной цены препарата его розничная цена в аптеках может составить 6 875 рублей, вместо нынешних 11 320 – 16 306 рублей.

Напомним, 12 октября подписано распоряжение правительства № 2626-р о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в который был включён «Фавипиравир».

Как сообщал «Новый День», ранее специалисты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) предупредили, что у препарата от Covid-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений».

Москва, Мария Вяткина

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