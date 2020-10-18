Министр просвещения РФ оценил вероятность локдауна в системе образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверяет, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. Об этом чиновник заявил в интервью ТАСС. По его словам, региональные власти могут применять ограничительные меры, но это следует рассматривать как «каждый конкретный случай» в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Мы ведем ежедневный онлайн-мониторинг, отслеживаем ситуацию, находимся в постоянном взаимодействии с регионами. По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны – ситуация контролируемая», – сказал министр.

При этом Кравцов особо подчеркнул, что «ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России». «Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», – отметил глава минпросвещения РФ.

Министр считает, что «при принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай». «Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ – 0,22% от общего их числа», – сказал Кравцов.

Комментируя ограничительные меры в Москве, где старшеклассники переведены на дистанционное обучение, чиновник отметил, что принятые в российской столице меры «основаны на текущей эпидемиологической ситуации». «В каждом регионе должны соблюдаться профилактические требования и рекомендации, и решения принимаются в зависимости от той ситуации, которая сложилась в субъекте», – пояснил он.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации», – сказал министр.

Москва, Светлана Антонова

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