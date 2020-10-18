«Прививка – дело добровольное»: глава минпросвещения РФ заверил, что за отказ от вакцинации учителей не будут отстранять от работы

Прививка от коронавируса не будет обязательной для учителей российских школ. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.
Отвечая на вопрос, будут ли отстранять от работы учителей, которые откажутся делать прививку от коронавируса или от гриппа, глава минпросвещения РФ заверил, что «это будет добровольный процесс».
«Прививка – дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», – сказал Кравцов.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 18.10.20
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