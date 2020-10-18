В России начали действовать обновленные правила получения пенсий

В России вступили в силу изменения правил выплаты пенсий, согласно которым пенсионеры, которые решат получать пенсию не через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату ее доставки. Аналогичное разрешение действует при смене кредитного учреждения.

В министерстве труда и социальной защиты РФ также пояснили, что способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня ее по-прежнему можно получать в почтовом отделении и деньги могут приносить почтальоны на дом. Однако в этом случае график доставки пенсии устанавливается почтовым отделением и может сдвинуться в пределах доставочного периода.

«Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», – говорится в сообщении Минтруда, которое цитирует официальное издание правительства РФ «Российская газета».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.20

«Прививка – дело добровольное»: глава минпросвещения РФ заверил, что за отказ от вакцинации учителей не будут отстранять от работы. / Министр просвещения РФ оценил вероятность локдауна в системе образования. / Число мигрантов в Москве сократилось на 40%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»