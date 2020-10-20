Счетная палата: минздрав РФ рискует не выполнить план по снижению смертности россиян

Счетная палата РФ предупредила о рисках недостижения показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения» по сокращению смертности населения. Об это, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сегодня заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения трех показателей госпрограммы в 2020 и 2021 годах: это смертность населения в трудоспособном возрасте, смертность от болезней системы кровообращения и от новообразований. «Целесообразно проработать вопрос о нивелировании рисков недостижения данных показателей», – подчеркнула Изотова.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в госпрограмме отсутствуют такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни и удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи.

В минздраве РФ признали, что по итогам этого года риски недостижения плановых показателей существуют. Заместитель министра Наталья Хорова связала это с неблагополучной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.10.20

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