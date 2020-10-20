«Невозможно оценить результат»: в Счетной палате раскритиковали программу минтруда о соцподдержке россиян

Счетная палата раскритиковала госпрограмму «Социальная поддержка граждан», которую министерство труда РФ представило сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. В ведомстве подчеркнули, что на основе действующих показателей невозможно оценить, насколько результативно расходуются средства федерального бюджета, а указ президента РФ о повышении зарплат работникам соцсферы может быть снова не выполнен.

В частности, как отметил аудитор Сергей Штогрин, сейчас невозможно оценить результативность расходования бюджетных средств в рамках программы соцподдержки граждан. «Нет показателя, который бы показал, как улучшилось материальное положение получателей», – пояснил он.

Счетная палата полагает, что минтруду следует ввести новый показатель, подсчитав долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума среди получателей мер поддержки. «Это можно было бы отследить и говорить о результативности тех мер, которые предложены... Надо посмотреть, чтобы мы получали объективную картину того, как улучшается материальное и социальное положение тех граждан, которые получают эту поддержку», – отметил Штогрин.

Кроме того, Счетная палата предупредила о рисках очередного невыполнения указа президента РФ о зарплате отдельных категорий бюджетников. «Сохраняется риск недостижения показателя отношения средней заработной платы социальных работников, включая соцработников медицинских организаций, к среднемесячной зарплате по субъектам РФ, – сказал аудитор. – Это старая проблема, не выполняется соответствующий указ президента №597. Сейчас доходы по факту составляют 81,1%. Эту проблему данная программа тоже не решает».

При этом Штогрин обратил внимание, что, несмотря на рост в 3,7 раза в 2021-23 годах объема финансирования из федерального бюджета оказания госпомощи на основе социального контракта, численность граждан, которые улучшат свое положение, остается на одном уровне.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.10.20

Политика прокрастинации: у российской экономики осталось максимум 10 лет, чтобы выжить. / Раскрыто, у кого плохо вырабатываются антитела к Covid-19 после вакцинации. / Минобороны выступает против сокращения числа военнослужащих. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»