«Вы сами верите в эти цифры?» Счетная палата заподозрила минтруда РФ в излишнем оптимизме

Счетная палата назвала слишком оптимистичным прогноз минтруда РФ по снижению безработицы в стране в ближайшие три года. Уменьшить число безработных к 2022 году до миллиона человек вряд ли удастся, отметил аудитор ведомства Сергей Штогрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в ходе рассмотрения госпрограммы «Содействие занятости населения».

Аудитор подчеркнул, что объем финансирования госпрограммы год от года сокращается, а цифры просчитаны исходя из очень оптимистического сценария сокращения безработицы. «Я напомню, что уровень регистрируемой безработицы с начала этого года вырос до 4,8%, а общей безработицы – с 4,6% до 6,3%, в настоящее время у нас 4,7 млн безработных, – пояснил Штогрин. – Планируется, что в 2021 году их будет 1,6 млн, а в 2022 и 23 всего один миллион. Это слишком оптимистично исходя из прогнозов развития экономики РФ».

Кроме того, в Счетной палате предупредили о риске недостижения соотношения максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения. По итогам 2019 года этот показатель составил 68%, а в программе установлен на уровне 90%. «С теми ассигнованиями, которые заложены, мы считаем, достичь этого показателя нельзя», – подчеркнул аудитор.

По его словам, в проекте сокращения количества россиян, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, также заложены странные показатели. В России поставлена цель к 2024 году уменьшить это число до 37,3%, а в программе предлагается до 38,2% в 2021 года, 38,1% в 2022 году и 38% в 2023. «Что-то не выводится конечный показатель», – подытожил Штогрин.

«Вы сами верите в эти цифры по безработице? – обратилась к представителю минтруда депутат от КПРФ Вера Ганзя. – И почему такая разница между цифрами регистрируемой официальной безработицы? Почему люди не регистрируются? Не хватает средств, чтобы зарегистрироваться и получать это пособие, или какие-то другие причины? Такое исследование было проведено?»

Представитель минтруда сообщила, что в цифры и расчеты в министерстве верят. «Мы уже сейчас видим спад по регистрируемой безработице, и ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда», – сказала она.

В свою очередь, думский комитет по труду и соцполитике предложил усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств на переобучение и повышение квалификации лиц предпенсионного возраста и женщин с детьми. «Порой в регионах эти средства стараются освоить чтобы просто освоить, – пояснил глава комитета Ярослав Нилов. – И конечно, заявленные цели не достигаются. Мы считаем, что вообще настало время, когда надо освежить и встряхнуть работу всех центров занятости. Пандемия серьезно преобразила рынок труда».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.10.20

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