Лукавый оптимизм: правительство РФ говорит о росте, но берет курс на выживание

Российская экономика в ближайшие годы будет нацелена исключительно на выживание. Как считают эксперты, ни о каком развитии не может быть и речи, учитывая планы правительства РФ на наращивание госдолга, а также необоснованные надежды кабинета министров на рост нефтяных цен и стремление сохранить Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь на заседании Экономического клуба ФБК.

В частности, как полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, отечественная экономика больше не сможет полагаться на сырьевой сектор. «Начнем с нефти. Экономика у нас по большей части остается сырьевой. Когда в марте произошёл обвал цен, исходили из того, что спрос на нефть восстановится сначала к концу года. Потом через некоторое время министр Александр Новак говорил, что к середине 21 года восстановится. Российские власти считают, что восстановление вот-вот произойдет. Хотя у меня впечатление, что за рубежом уже пришли к однозначному мнению, что спрос на нефть не восстановится. Если это так, то по-прежнему связывать наши надежды с нефтью, на мой взгляд, категорически неправильно», – подчеркнул экономист.

По его оценке, второй несбывшейся надеждой российской экономики оказался Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Итак, на нефть не надеемся. Может быть, резервы, Фонд национального благосостояния? Но опять же, известны планы правительства – на первое сентября он составляет 13,3 трлн рублей, к концу текущего года должно быть чуть меньше, но следующие годы он должен потихоньку прирастать, и к 2023 году там должно быть около 13,5 трлн рублей. То есть, кубышка, как была, так и останется, расходовать ее не собираются», – отметил Николаев.

«По всей видимости, и первая волна, и то, что мы сейчас переживаем, это – не «черный день». Хотя встает вопрос: что тогда можно считать «черным днем», когда можно и нужно расходовать резервы, которые создавались? Надеяться, что мы с помощью этих триллионов будем переживать тяжелые времена, вряд ли стоит. Правительственные планы об этом не говорят», – констатировал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что правительство РФ намерено справляться с ударом от коронавирусного кризиса за счет наращивания долгов. «Будем залезать в долги. Об этом говорится откровенно. В следующем году у нас госдолг должен составить больше 20% к ВПП. Я напомню, еще совсем недавно, в 2008 году, было 6,5%. Это кажется совсем безопасным уровнем по сравнению с другими странами, но главное – тенденция. А тенденция сейчас на быстрое наращивание госдолга», – подчеркнул Николаев.

Как считает эксперт, такая тактика ставит крест на возможном развитии экономики и позволит только «выживать», а оптимистические заявления правительства о скором восстановлении вызывают много вопросов. «В следующем году планируется прирост ВВП на 3,3%, в 2022 году- на 3,4% – оживление экономики происходит со всеми вытекающими отсюда хорошими последствиями… Но эти планы не учитывают того, что сейчас происходит, второй волны, новые ограничения, которых стараются избежать. Но мы понимаем, что если ситуация будет ухудшаться, то никуда не денемся, их придется вводить. Другие дело, что последствия будут более тяжелыми», – сказал Николаев.

Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов со своей стороны также отметил, что до конца неясно, за счет чего планируется добиться роста экономики. «Выживать планируется за счет увеличения госдолга и надежд, что у нас быстро восстанавливается экономика. Надежды, мне кажется, не совсем оправданные. Прогнозы, малого того, что не учитывают вторую волну, не совсем понятна из обоснованность оптимизма на рост 21-22 годах», – сказал он.

«Так и не была объяснена логика: они увеличили прогноз на 22 год, при том что никаких структурных изменений в экономике не заложено. В 22 году должно быть повышение долгосрочных темпов экономического роста. Откуда они у нас должны прийти?» – сказал Ениколопов.

Москва, Мария Вяткина

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