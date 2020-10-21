Правительство РФ решило сократить объемы ремонта и строительства дорог

Сокращение в ближайшие три года расходов федерального бюджета на безопасные и качественные автодороги может привести к крупным финансовым тратам в будущем. Об этом предупредила Счетная палата сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и финансам. У ведомства возник целый ряд замечаний к госпрограмме «Развитие транспортной системы».

В частности, как сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, минтранс РФ до сих пор не завершил актуализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и транспортной части комплексного плана, при этом госпрограмма «Развитие транспортной системы» в основном направлена на достижение целей этого нацпроекта.

«Анализ проекта паспорта госпрограммы, представленного одновременно с законопроектом, показал ряд значительных изменений по сравнению с действующей редакцией, – подчеркнул аудитор. – Из пяти показателей целевые значения на 2021-23 годы уменьшены по трем. Снижены объемы бюджетных ассигнований на ее реализацию. Проверка формирования расходов на реализацию госпрограммы выявила ряд недостатков, необеспечение законопроектом нормативной потребности на капремонт, ремонт и содержание федеральных автодорог может оказать негативное влияние на их эксплуатационное состояние и безопасность дорожного движения. Кроме того, это может способствовать принятию органами власти субъектов России решений о еще большем недофинансировании работ на сети дорог региона».

В то же время Богомолов обратил внимание, что одной из главных целей нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» является приведение в нормативное состояние дорожной сети регионального значения. По его словам, даже незначительное недофинансирование может привести к крупным проблемам и большим финансовым тратам в будущем.

Москва, Татьяна Дорофеева

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