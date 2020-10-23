Бюджетные махинации: минпромторг РФ попался на планировании нецелевых расходов

Счетная палата поймала минпромторг РФ на планировании нецелевых расходов. Как выяснилось, в госпрограмму «Развитие авиационной промышленности» на 2021-23 годы включена субсидия для производителя одноместного сельскохозяйственного самолета – хотя деньги предназначены на развитие региональных пассажирских перевозок. При этом выдать субсидию министерство намеривалось фирме, с которой уже взыскивает бюджетные деньги через суд.

Как сообщил сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам аудитор Счетной палаты Андрей Перчян, министерство включило в госпрограмму ежегодные ассигнования из федерального бюджета в 90 млн рублей. Деньги должны пойти на субсидии компаниям-производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий, компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов и проектов по подготовке к сертификации производства.

В числе получателей денег минпромторг указал ООО «Фирма МВЕН», которая, по мнению, чиновников должна получить субсидию на проведение работ для получения сертификата. «По нашему мнению, указанные расходы не соответствуют цели предоставления субсидии, поскольку субсидируемый самолет МВ-500, или Т-500, представляет собой одноместный легкомоторный самолет, так называемый «низкоплан» сельскохозяйственного назначения, и не предназначен для перевозки пассажиров на местных и региональных воздушных линиях», – подчеркнул аудитор.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», в ЕГРЮЛ есть данные о двух ООО «Фирма МВЕН», причем обе были зарегистрированы в Казани. Первая компания прекратила деятельность в ноябре 2007 года. Вторая действует до сих пор, однако в июле этого года в отношении нее возбуждено дело о банкротстве по заявлению компании «Аэропрактика», свои претензии также направили Федеральная налоговая служба и АО «Энергобанк». В октябре суд решил оставить без рассмотрения заявление «Аэропрактики», поскольку основной долг перед ней был погашен. По заявлению ФНС, которое было подано 11 сентября, пока заседание не назначено.

В июне этого года тот же минпромторг через Арбитражный суд Москвы потребовал у компании 224,1 млн рублей по договору о предоставлении субсидий на реализацию комплексного инновационного проекта по созданию высокотехнологичной продукции. Следующее заседание назначено на 4 декабря.

По информации «Контур.Фокус», учредителями ООО «Фирма МВЕН» выступают Виктор Ермоленко и Михаил Невельский, они же занимают должности генерального и финансового директоров компании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

Турция сбила три британских беспилотника при помощи российских С-400. / По подозрению во взяточничестве задержан заместитель начальника Московской таможни. / Центробанк России не стал менять ключевую ставку: «Ситуация остается неустойчивой». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»