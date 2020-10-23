Во всем «виноваты» санкции: минпромторг РФ оправдался за провал самолетостроения

Российская отрасль самолетостроения в минувшем году провалила план из-за санкций, отказа зарубежных партнеров от исполнения обязательств и необходимости дополнительной доработки конструкторской документации. Об этом это заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Основными факторами, влияющими на ход реализации программы, стали ограничение в доступе к внешним рынкам в связи с действующими антироссийскими санкциями, отказ части зарубежных покупателей от исполнения своих обязательств, необходимость проведения дополнительных работ в целях доработки конструкторской документации на часть технологической оснастки отдельных воздушных судов, задержка в изготовлении запчастей для опытных самолетов и изменение конструкторской документации по результатам поступивших замечаний», – пояснила Кадырова, говоря о подпрограмме «Самолетостроение».

В то же время на невыполнении планов сказались также другие факторы. «Выручка и производительность труда организаций отрасли, к сожалению, не достигли плановых значений», – сказала чиновник, представляя проект госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» на 2021 – 2023 годы.

По ее словам, в целом в 2019 году предприятия отрасли поставили 73 самолета, в том числе 10 гражданских, восемь из них являются «Superjet 100».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.10.20

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