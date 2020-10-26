«Далучайся!». В Белоруссии начались задержания рабочих после объявления общенациональной забастовки

В Белоруссии после истечения срока ультиматума, поставленного властям лидером оппозиции Светланой Тихановской, началась общенациональная забастовка. Первые задержания силовиками проведены у предприятия «Гродно Азот», сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы. Белорусское министерство промышленности официально опровергло информацию о забастовках, заявив, что предприятия работают в штатном режиме.

По данным телеграм-канала NEXTA Live, сообщения о стачках приходят с предприятий «Гродно Азот», «Минский тракторный завод» (МТЗ), «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ), «Минский автомобильный завод» (МАЗ), «Атланта», «Белкоммунмаш», и других. Кроме того, бастуют студенты и работники сферы услуг.

Новостной портал Tut.by публикует фотографии бастующих сотрудников белорусских компаний, учреждений и предприятий. Так, утром в понедельник врачи 4-й больницы выстроились в цепь солидарности, так же поступили медики РНПЦ «Кардиология», большие группы рабочих собрались у проходных МТЗ и МЗКТ, на Заводе колесных тягачей рабочие пошли маршем по цехам, собирая коллег. Рабочие кузнечного цеха МТЗ скандировали «Далучайся!»

Стачка на МТЗ

На предприятии «Гродно Азот» цехи «Аммиак 3» и «Карбамид 4» не приняли смену, пишет портал. Местные СМИ объяснили остановку предприятия техпроцессом.

Рабочие стройтреста №4 вышли на объект с бело-красно-белыми флагами оппозиции.

Забастовка

В главном корпусе БГУ студенты объявили сидячую забастовку. В ответ декан объявил все массовые мероприятия вне закона из-за обстановки с коронавирусом, и предупредил, что все участники должны сдать объяснительные.

Сидячая забастовка студентов

Судя по фотографиям, к забастовке присоединился офис МТС. Кроме того, как пишет портал, не работают сайты dominos.by, «Пиццы Лисицы», офлайн-магазины oz.by.

Источник tyt.by

К проходным предприятий подъезжают автозаки, по информации на 10 утра задержания начались на «Гродно Азоте», где силовики забрали двух человек из одного из цехов. Их коллеги отказываются принимать смену и требуют вернуть товарищей. Со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома портал уточняет, что еще несколько человек задержаны у проходной этого же предприятия за участие в несанкционированной акции.

Милиция и автозак появились около завода «Атлант».

Власти Белоруссии отрицают начало забастовок на предприятиях и в учреждениях республики. Как заявил РИА «Новости» помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга, промышленные предприятия работают в штатном режиме. «По состоянию на 10.00 понедельника (совпадает с мск) у нас такой «отрицательной» информации нет», – заявил он.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила властям Белоруссии ультиматум, потребовав отставки президента Александра Лукашенко, остановки насилия на улицах и освобождения всех политических заключенных. Ни одно требование не было выполнено. Утром Тихановская заявила о начале общенациональной забастовки.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Минск, Татьяна Дорофеева

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