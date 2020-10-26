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Понедельник, 26 октября 2020, 12:40 мск

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«Нет таких данных»: Онищенко развеял слухи о российской вакцине от коронавируса

Фото: пресс-служба Кремля

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал фейком информацию о возможном влиянии российской вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье человека. Журналиста, задавшего на пресс-конференции этот вопрос, парламентарий обвинил в недобропорядочности.

«А что-нибудь попроще не можете, посущественнее спросить? – возмутился Онищенко на онлайн-пресс-конференции после того, как был зачитан вопрос о возможном влиянии вакцины на репродуктивную систему человека. – Научных данных о том, что это влияет на репродуктивное здоровье, нет. И скорее всего, тот журналист, который задает этот вопрос… Это скорее всего фейк, который преднамеренно… если бы это было, мы бы это нашли на стадии до клиники и клиники. Нет таких данных. И не будет, я уверен. Потому что иммунный ответ, а мы имеет огромный опыт, когда наша иммунная система отвечает и на более серьезные инфекции, и нигде мы не видели каких-то там…».

Технология изготовления вакцины традиционна, она не содержит «чего-то из ряда вон выходящего», заверил Онищенко.

Журналиста, задавшего вопрос, бывший глава Роспотребнадзора назвал «недопропорядчным» и «апологетом гибридной войны». «Давайте нагнетать, а как он на онкологию влияет, и пошло и поехало», – заявил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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