«Экономически неэффективно и не по-хозяйски»: возведение «долгостроев» заново оплатят из бюджета

В России объекты незавершенного строительства (ОНС) вскоре могут оказаться лакомым куском для застройщиков. Сегодня на пресс-конференции в Москве представители минстроя РФ и Счетной палаты заявили, что ситуация с этой сфере критическая, поэтому необходимо пересмотреть подобные проекты, и, возможно, снести «долгострои», чтобы на их месте начать новые стройки. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по выступлениям чиновников, пока об ответственности за бюджетные средства, которые были потрачены впустую, речи не идет.

В частности, аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова обратила внимание, что «незавершенка» в России имеет большой объём – в общей сложности это 63 тысячи объектов на сумму 5,3 трлн рублей. «Тема сложная. Многие объекты даже не имеют срока давности. Я видела эти стройки – нужен медицинский комплекс, а он строится 4-5-8-10 лет. Или, например, 24 года строится станция обезжелезивания в Хабаровском крае. Если ее за год-два достроят, то люди будут получать хорошую качественную воду. Многие объекты по Дагестану простаивают с 2013 года, а речь идет о водоснабжении, водоотведении. Это все объекты, которые не просто нужны республике, они необходимы», – подчеркнула Орлова.

По ее словам, эти объекты простаивают, хотя земельные участки, на которых «заморожена» стройка, могли бы быть использованы на общественные нужды. «Нужно вовлечь в экономику земельные участки под проблемными объектами. На региональном уровне, у вас чего земля стоит под этими домами? Вы бы уже 5 детских садов построили и разрешили проблему для людей. Это важная тема для населения, особенно сейчас, когда люди встревожены. Пусть они обсуждают, как использовать участки. Пусть строители знают, что за неправильную проектно-сметную документацию они будут нести ответственность – почему земля 20 лет назад была отдана под объект, а он никак не достраивается», – заявила аудитор.

Комментируя ситуацию, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев со своей стороны отметил, что причин появления такого огромного числа долгостроев много – от «субъективных до объективных». «С 2000 года мы пережили два кризиса – в 2008 и 2014 году. В результате – уменьшение доходов федбюджета. Резко нужно было перестроиться, и нужно было выполнять социальные обязательства. В первую очередь, всегда мы начинаем резать инвестиционную программу. Где-то были проблемы с проектно-сметной документацией: заходили в стройку, начинали править объект, вносили корректировки, объект получался дороже, возникали проблемы с софинансированием. Или выбирали некачественного подрядчика, который банкротился в процессе стройки – приходилось выяснять отношения с федеральным центром, который обоснования считал некорректными и строчку в бюджете уже не выделял. Или губернатор сменился и решил, что направление не очень важное. В результате получили проблемы», – пояснил он.

«Субъекты РФ разными путями пытались попасть в ФАИП (Федеральная адресная инвестиционная программа), чтобы получить строчки в бюджете и деньги. Получали, а при формировании бюджета на следующие года объект не включали и денег не давали. Конечно, это экономически неэффективно и не по-хозяйски», – констатировал Якушев.

По его словам, сейчас при работе с долгостроями нужно в первую очередь определиться, кто за них отвечает – регион или федеральный центр. «В зависимости от этого будет вырабатываться решение, как с ним работать. Затем, сама технология работы с затратами – все что касается работы с финансами – это вопросы минфина и МЭР. Они будут первыми и решать, как это все будет выглядеть, каков будет порядок, лучше достроить или снести. Посчитать, сколько стоит, если достраивать», – сказал Якушев.

Министр также отметил, что многие объекты за время простоя либо пришли в негодное состояние, либо технологии, по которым они строились, уже устарели, поэтому логичнее было бы их снести и начать возведение заново. «Гораздо удобнее может быть объект снести и закладывать новый. Вначале будет определено, строим, либо сносим, а дальше уже полный цикл с другим подходом: смета, оценка, выделение средств. Когда будет определено, что мы будем делать с затратами, мы (минстрой) займемся «физикой», – сказал министр.

По его словам, проблемы должны быть решены в течение ближайших лет. «Те объекты, которые мы достраиваем, должны получить полное финансирование. Но все это год-два-три. За три года, как правило, даже самые сложный объект должен быть достроен. Лучше сдавать их за два года. И самое главное – не породить новые объекты и заложить фундамент, чтобы все вовремя в срок достраивались, максимум – три года», – подчеркнул Якушев, уточнив, что требуется также доработать нормативную базу.

Глава комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев со своей стороны подчеркнул, что «без закона здесь не обойтись». «Вопросы инструментов сейчас тоже обсуждаются: как, за чей счет, только ли за счет бюджета или, возможно для этого потребуется изменение законодательства о государственно-частном партнерстве. На мой взгляд, нам нужен закон, потому что слишком много пробелов, которые пытались закрыть нормативно-правовыми актами, но это не получается. Необходимо прописать определение объекта незавершенного строительства, порядок госрегистрации и взаимодействия различных органов власти, определение земельных прав, а также определить вопрос финансирования и ответственных лиц», – считает парламентарий.

Как сообщал «Новый День», год назад мотивируя начало ревизии долгостроев, Орлова докладывала о «71 тысячи объектов с объемом 7,5 млрд рублей». При этом аудитор подчеркивала, что долгострои – это нерезультативно потраченные бюджетные деньги.

Стоит отметить, что тогда же член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Ковалев заявил, что основная проблема долгостроев в том, что тендеры на строительство выигрывают компании, которые не имеют возможности завершить строительство. «Какие проекты попадают в долгострой? Когда выигрывает «компашка с ручкой и с компьютером», не имея ни людских ресурсов, не механовооруженности, ни опыта строительства. Надо проводить первый предконтаркт, отбор строительных компаний – из истории, что они строили, какой у них состав, обладают ли они собственным оборудованием», – подчеркивал он.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что к бюджетному строительству будут допущены лишь те компании, которые пройдут отбор. С одной стороны, это действительно позволит отсеять недобросовестных девелоперов, с другой – ставит вопрос о монополии крупных строительных кампаний и реальной конкуренции на рынке.

Москва, Мария Вяткина

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