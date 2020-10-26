«Тайна кубышки» раскрыта: Силуанов пояснил, когда потратят ФНБ и на сколько его хватит

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия сможет три года прожить на «кубышку» – сбережения, которые хранятся в Фонде национального благосостояния, если цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель. Глава минфина также пояснил, почему правительство не использует средства ФНБ для купирования коронавирусного кризиса, а наращивает заимствования.

«Средств в ФНБ достаточно, около 12,5 трлн рублей мы ожидаем к концу этого года, из которых 8 трлн – ликвидная часть. Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного уровня ВВП, мы считаем, что это – тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Силуанов пояснил, почему средства, отложенные на «черный день», не расходуются сейчас, когда экономика страны значительно просела. «Средства ФНБ мы используем в тех случаях, когда цена на нефть, ниже тех ориентиров, которые мы закладываем в бюджете. ФНБ – страховка снижения цен на нефть. Если потребуются ресурсы, будем искать, как делали в текущем году – за счет увеличения заимствований, перераспределения приоритетов внутри бюджета», – сказал глава минфина.

При этом Силуанов вновь повторил оптимистичный прогноз о восстановлении экономики РФ к концу следующего года. «Ущерб экономике серьезный. Каждый человек почувствовал на себе последствия распространения болезни. Почувствовал и бюджет. В наших прогнозах – именно этими параметрами мы руководствуемся при проектировках – в конце 21 года мы должны выйти на докризисный параметры развития экономики», – заявил министр.

Как сообщал «Новый День», российские экономисты не разделяют позитивный настрой российского правительства. По оценкам экспертов, учитывая курс на наращивание госдолга, а также необоснованные надежды кабинета министров на рост нефтяных цен и стремление сохранить ФНБ, ни о каком развитии не может быть и речи – экономика будет нацелена на выживание.

Москва, Мария Вяткина

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