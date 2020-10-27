Глава минздрава РФ: ковид-диссидентов хотят отправлять на перевоспитание в «красные зоны»

В России ковид-диссидентов, которые отказываются носить средства индивидуальной защиты, предлагают отправлять на исправительные работы в «красную зону». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая сегодня на форуме в Москве.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается тяжелой. Министр подчеркнул, что система работает «на полную мощность», и россияне должны «привнести свой вклад в смягчение ситуации».

«Система должна сделать выводы из пандемии. Конечно, нельзя подготовиться ко всему, но мы понимаем те направления, по которым должна быть усилена роль государства и роль медорганизаций. Последнее движение – достаточно радикально звучат предложения, что в качестве мер воздействия на тех, кто отрицает и не хочет соблюдать определенные правила, диссидентов, нужно направлять на работы в «красные зоны» (где проходят лечение больные коронавирусом). Я все чаще и чаще слышу такие предложения, что эти люди должны непосредственно прочувствовать сами, что это такое, увидеть тяжесть страдания пациентов», – сказал глава минздрава.

По словам министра, возможности борьбы с эпидемией все еще весьма ограничены. «Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но, тем не менее, абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет. Система сегодня работает на полную мощность, поэтому просто необходимо сейчас именно всем сплотиться вокруг того, чтобы остановить этот инфекционный процесс», – заявил Мурашко.

В то же время губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, также выступавший на форуме, отметил, что скептицизм части граждан, которые не хотят носить маски, можно понять. По его словам, в последние годы население много слышало о развитии искусственного интеллекта, цифровизации и новых технологиях.

«Но мы всего этого пока не увидели. Я понимаю людей на улице, которые говорят, что все, что им может предложить мировая система здравоохранения – надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. Но это мало чем отличается от средневековья», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.10.20

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