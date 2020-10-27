Глава МИД России ушел на самоизоляцию: визиты и встречи отменены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал соблюдать режим самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.

«В связи с контактом с заражённым COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Самочувствие хорошее», – уточнили в МИД РФ.

Другие подробности не сообщаются. Известно, что накануне, 26 октября, глава российского внешнеполитического ведомства побывал с визитом в Греции, где провел переговоры с премьер-министром К.Мицотакисом и министром иностранных дел Н.Дендиасом. Также у Лаврова была краткая беседа с председателем ведущей оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил» А.Ципрасом.

Завтра, 28 октября, глава МИД России должен был отправиться с двухдневным визитом в Сербию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.10.20

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