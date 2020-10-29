«Получается, что образование становится платным»: дистанционка в школах нарушает Конституцию РФ

Дистанционные занятия в российских школах фактически нарушают гарантированное Конституцией РФ бесплатное среднее образование. «Получается, что образование становится платным», – заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции, посвященной соблюдению прав человека в условиях пандемии COVID-19.

«Значительное число школ опять находятся на дистанционке, и здесь возникает, по крайней, мере два вопроса, – пояснил Фадеев. – Во-первых, характер обучения, а у нас система пока работает по принципу включить-выключить: или все приходят в школу, или все на удаленке».

Глава СПЧ назвал чуть более тонкой систему в Москве, при которой часть детей учится очно, а часть – находится на дистанционном обучении. «Надо двигаться дальше, – заявил он. – Возможно, надо растягивать время работы школ. Скажем, чтобы на лабораторные работы по физике и химии приходили ученики, вживую приходили делать эти работы, не весь класс – а делить его на отдельные группы. Надо попытаться сделать таким образом, чтобы присутствие детей в школе восстановить, но так, чтобы минимизировать риски заражения».

«Второе, и то очень важно – 43 статья Конституции, которая провозглашает бесплатное среднее образование», – подчеркнул Фадеев. Дистанционное обучение предполагает покупку компьютера, трафика, технических приспособлений, и на семью с тремя детьми только на компьютерную технику нужно около 100 тысяч рублей, отметил он.

При этом глава СЧП обратил внимание, что количество детей школьного возраста в малообеспеченных семьях – около трех миллионов. «Минпросвещения сообщало, что с помощью благотворительных фондов они смогли обеспечить порядка 50 тысяч детей, купили 50 тысяч компьютеров. 50 тысяч – и 3 млн! – обратил внимание Фадеев. – С этим надо что-то делать. Получается, что образование становится платным».

«Родители ответственно относятся к образованию своих детей. А со стороны государства я пока не вижу такого ответственного отношения. Нагрузка на небогатые семьи слишком велика», – подчеркнул Фадеев.

По его словам, Совет уже обратился в Госдуму и правительство с предложением «загадывать деньги в бюджет РФ и искать способы как обеспечить, по крайней мере, малообеспеченные семьи компьютерами».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.20

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