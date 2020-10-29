«Такой случай сейчас представился»: Силуанов признал необходимость структурных реформ

Министр финансов РФ Антон Силуанов признал необходимость структурных реформ в отечественной экономике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на форуме «Россия, вперед», глава минфина уточнил, что речь идет о давно перезревших решениях в налоговой политике и перераспределении доходов бюджета.

«Согласен с тем, что в период таких сложных моментов нужны именно структурные изменения. Изменения в налоговой политике – это и есть те структурные изменения, которые нам необходимо проводить. Часть их них давно обсуждалось, но ждала своего случая. Такой случай сейчас представился», – сказал Силуанов.

Он пояснил, что правительство решительно готово снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. «Мы видим, что он требует не только упрощения администрирования, но и снижение нагрузки. Там есть и серый сектор, потому что высокие нагрузки на фонд оплаты труда. Это решение очень вовремя было принято. Мы уверены, что оно даст результаты. Налоговые изменения для СМП стимулируют структурные изменения в части более современной экономики», – сказал министр.

«Это также стимулировании отраслей с высокой добавленной стоимостью – нефтегазохимия. Мы говорим о возврате части налогов в виде акцизов для тех предпринимателей, которые будут развивать предприятия. Мы говорим, что у нас были неэффективные льготы в нефтянке. Мы долго к ним присматривались, но не было решающего момента, чтобы это реализовать. Кризисная ситуация стимулирует к принятию более решительных мер», – заявил Силуанов.

Еще одной структурной мерой он назвал «изменение ставки НДФЛ» – повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%, если доход превышает 5 млн рублей. «Мы долго это обсуждали и нашли хорошее решение – они будут работать на конкретную цель – поддержка лечения сложны болезней у детей», – сказал глава минфина.

По его словам, все эти «структурные изменения» позволят выстроить экономику «менее зависящую от нефти и газа».

Ранее эксперты предупредили, что российская экономика в ближайшие годы будет нацелена исключительно на выживание – ни о каком развитии не может быть и речи, учитывая тренд на ужесточение налоговой политики, планы правительства РФ на наращивание госдолга, а также необоснованные надежды кабинета министров на рост нефтяных цен и стремление сохранить Фонд национального благосостояния (ФНБ). В частности, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов отмечал, что минфин увеличил прогноз на 2022 год, «при том, что никаких структурных изменений в экономике не заложено».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.10.20

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