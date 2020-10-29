СПЧ призвал проверить нековидные больницы и средства дезинфекции

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал провести тщательный анализ происходящего в сферах здравоохранения, не касающихся борьбы с коронавирусом, также разобраться с внутрибольничными инфекциями и навести порядок на рынке дезинфицирующих средств. «Это не претензия с нашей стороны, это призыв провести тщательный анализ», – подчеркнул глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве.

В частности, речь идет о соотношении работы мобилизационной сектора здравоохранения и остальных направлений медицины. «Что происходит с онкологией? Есть разговоры, что откладываются операции, что возрастает смертность, – пояснил Фадеев. – Мы не знаем, что происходит. Что там со смертностью, с болезнями людей?»

Он подчеркнул, что подобная ситуация складывается не только в России, но и в других странах, затронутых пандемией, и надо «искать баланс между мобилизационной частью здравоохранения и рутинной».

Глава СПЧ также обратил на проблему дезинфекции улиц и подъездов в многоквартирных домов. «Когда стали показывать по телевидению, как какие-то люди поливают асфальт какими-то средствами, мы стали интересоваться – а чем? Это же яд! Вообще-то, это яд – дезинфицирующие средства», – сказал Фадеев.

Он напомнил, как в Италии российские военные вели обработку домов престарелых, и подчеркнул, что это были специально обученные люди, понимающие специфику работы и знающие состав этих средств. «А у нас кто этим занимается – клининговые компании, они даже не в теме и курсы никакие не прошли», – указал он, отметив, что примерно полторы тысячи средств на рынке не только неэффективны, но даже вредны. При этом встает и вопрос лицензирования клиринговых компаний, которым следует обучить свой персонал обращению с такими веществами.

Кроме того, как отметил Фадеев, во время пандемии «выяснилось, что у нас огромная проблема с внутрибольничными инфекциями, и не только у нас, а в мире». По его словам, официальные данные говорят о заражении 25 тысяч человек в год внутрибольничными инфекциями – а неофициальные данные экспертов увеличивают эту цифру в разы – до 2,5 млн. Эта ситуация может быть также связана с дезинфицирующими средствами, поскольку зачастую те вещества, которыми обрабатывают больницы, неэффективны. «Более того, бактерии к ним приспособилось, и как еду их воспринимают», – подчеркнул он.

При этом Фадеев отметил еще одну проблему, обострившуюся во время пандемии – ситуацию с несколькими группами населения, которые оказались вне поля зрения государственных институтов. В частности, это одинокие пожилые люди, у которых нет гаджетов и аккаунтов на Госуслугах, тяжелобольные дети, и люди с ментальными отклонениями. С ними могли бы работать НКО, однако эти организации на фоне карантинных мер столкнулись с резким сокращением потока благотворительных поступлений. «Мне кажется, надо изыскать способы не грантового, а какого-то регулярного финансирования НКО», – предложил Фадеев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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