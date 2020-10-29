Превышение – инсульт: врач назвал допустимую дозу алкоголя

Превышение допустимых доз алкоголя резко увеличивает риск инсульта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель главного врача ГКБ №1 имени Н. И. Пирогова Михаил Гиляров уточнил, какая доза спиртного допустима для женщин и мужчин.

«Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие – взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть, грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин ещё меньше, в 2 раза», – сказал Гиляров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.10.20

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