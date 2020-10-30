Крах режима: Россия рискует повторить путь Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неизбежно потеряет власть, но обстановка в республике останется напряженной после жестких действий силовиков – страна на долгие годы рискует погрузиться в состояние гражданского конфликта. По оценкам экспертов, крах авторитарного режима в Белоруссии может «эхом» зацепить Россию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, председатель комиссии парламентского Собрания Союзного государства по экономической политике, депутат Госдумы Сергей Калашников выразил уверенность, что уход Лукашенко – дело времени. «Все когда-то кончается, в том числе и авторитарное правление Александра Григорьевича. Чем больше он будет удерживать власть, тем более негативные последствия это будет нести для экономики и страны», – считает он.

По мнению депутата, продолжение конфликта приведет к глубоким социальным последствиям и разделит общество на два противоположных лагеря. «Беспредел людей в балаклавах, бесчеловечное отношение к своему безоружному народу создает разлом гражданского общества – гражданское противостояние на долгие годы. Вот представьте, все кончилось, народ победил. А та часть, которая вела себя так жестоко, она куда-то делась? Встанет вопрос: или осудить их, ввести люстрацию или, как в свое время произошло у нас в 91-м году, сделать вид, что все хорошо, что мы всем все прощаем…» – сказал Калашников.

Как полагает парламентарий, что в Кремле недооценивают влияние протестов в Белоруссии с политической точки зрения. «Проблема Белоруссии сверхострая. Зарождается очень важный политический механизм, элемент, который мы недооцениваем, но который грозит колоссальными последствиями для многих стран. Мы, на мой взгляд, в политической перспективе недооцениваем то, что там происходит. Начнем с простого – для многих очевидно, что Александр Григорьевич тяжело болен. А болен той болезнью, которая называется авторитаризм. Авторитарный правитель не видит процессы, которые происходят вокруг него, абсолютизирует свою фигуру и влияние. И самое главное – всеми процессами противостояния с народом он оказывает плохую услугу другим авторитарным руководителям», – заявил Калашников.

Депутат пояснил, что в результате действий Лукашенко многие политические деятели, которые придерживаются авторитарного стиля проявления, будут выглядеть жестокими деспотами. «Когда руководитель страны направляет на свой народ автомат – народ этого не простит. Но это создает определённые аллюзии, что любой авторитарный руководитель может действовать таким образом. А для любого народа это не очень хорошо. Во многих странах, где есть авторитарные режимы, будут проводиться аналогии…» – констатировал он.

В то же время Калашников выразил уверенность, что ситуация в Белоруссии негативно скажется на геополитической обстановке. «Это (Белоруссия) наша своеобразная буферная зона между НАТО и РФ, определённый коридор, по которому в Европу идет основной экономический поток товаров», – обратил внимание он.

По его оценке, России нужно занять нейтральную позицию по отношению к происходящему в Белоруссии, и ни в коем случае не отправлять туда журналистов или финансовые ресурсы. «Если мы будем поддерживать одну сторону, а победит другая, как потом налаживать отношения?» – сказал он.

Калашников также отметил, что потенциал дружеских отношений у России и Белоруссии «колоссальный», но при этом отметил, что ранее никто не мог предположить, что с братской Украиной произойдет разрыв отношений.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны высказал мнение, что протесты в Белоруссии нужно воспринимать с учетом глобальных трансформаций. «И сама Россия, и Белоруссия, и коллективный западный мир, и США находятся в сложной ситуации, связанной не с теми процессами, которые влияют извне. Происходит трансформация всей системы международных отношений. Идет проверка государства на самостоятельность, на адаптацию к изменениям. Та же пандемия внесла большую корректировку во все отношения. Трансформации назрели и, если не управлять процессами, они выходят на такую стадию, которую мы видим в Белоруссии», – подчеркнул Сурма.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

В понедельник, 26 октября, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. На следующий день президент Белоруссии заявил, что ситуация радикализируется, а действия участников акций протеста «перешли красную черту» и имеют признаки терроризма.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.10.20

Республика Сербская подписала предварительный договор о покупке российской вакцины против covid-19. / Российский миллиардер дал Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. / Кремль заметил нехватку врачей в России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»