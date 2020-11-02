На «РЖД» резко упал пассажиропоток

В октябре пассажиропоток на железнодорожном транспорте «РЖД» упал более чем на 20%. Наибольшее снижение приходится на поезда дальнего следования. С начала года услугами РЖД воспользовалась на 27,4% меньше пассажиров, чем за такой же период прошлого года.

Услугами РЖД за октябрь этого года воспользовалось 82,3 пассажиров, говорится в сообщении компании. Это на 22,2% меньше, чем в октябре прошлого года. При этом в пригородном сообщении за месяц перевезено 76,8 млн пассажиров – на 20,7% меньше, чем в 2019 году, а в дальнем – только 5,5 млн человек, хотя годом ранее было на 38,1% больше.

Сократился в октябре и пассажирооборот: в целом он составил 6,5 млрд пассажиро-километров, это на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольшее снижение наблюдается в дальнем следовании – 40,9%, а в пригородном – падение достигло 22,8%.

В целом за 10 месяцев этого года было отправлено 728,1 млн пассажиров, это меньше, чем за январь-октябрь 2019 года на 27,4%. Пассажирооборот за это время снизился на 41,1%, и составил 67,5 млрд пассажиро-километров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.11.20

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