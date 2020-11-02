В России подготовили программу конверсии для технологии 5G

Программа конверсии радиочастотного спектра, необходимая для запуска технологии 5G в России, начнется в следующем году. Диапазоны частот с Минобороны уже согласованы. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«У нас долгая баталия была по согласованию полос для того, чтобы развертывать 5G, сейчас она завершилась, – сказал он. – Мы с военными согласовали диапазоны частот, которые нам отдаются под 5G, и у нас со следующего года стартует программа конверсии радиочастотного спектра, где мы из этих полос будем выводить средства военных, для того, чтобы полностью отдать их под развитие технологии 5G».

Кроме того, как подчеркнул министр, принято фундаментальное решение о финансировании производства оборудования. «Будет профинансировано собственное национальное производство оборудования, необходимое для того, чтобы с 2024 года все сети 5G базировались только на базе отечественных решений с высокой степенью локализации, – уточнил Шадаев. – Нам это очень кажется важным, потому что 5G в этом смысле – технология, которая в ближайшее время будет магистральной и обеспечит качественный скачок, рывок для того, чтобы переходить к абсолютно другим перспективным цифровым решениям».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.11.20

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