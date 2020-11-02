Более 200 участников акций протеста в Москве стали фигурантами уголовного дела

В Минске более 200 участников вчерашних акций протеста стали фигурантами уголовного дела об организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По данным ведомства, 1 ноября в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок. «Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», – говорится в сообщении.

«Подозреваемым в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий», – уточнили в белорусском СК.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных.

Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Минск, Светлана Антонова

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