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Вторник, 3 ноября 2020, 14:21 мск

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В Совете Федерации обвинили минздрав РФ в срыве поручения Путина

Сегодня на заседании Совета Федерации прозвучала критика в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом стал срыв поставок в регионы достаточного количества вакцины от сезонного гриппа, что ставит под угрозу исполнение поручения президента РФ.

О проблеме с количеством доз вакцины сообщил сенатор Сергей Перминов. По его словам, всего в Ленинградской области должно быть вакцинировано 1 млн 95 тысяч человек, однако в регионе оказалось всего 571 тысяча доз. «Дефицит федеральных поставок составляет 521 тысячу доз, и совершенно очевидно, что субъект может не справиться с исполнением поручения президента в установленные сроки», – подчеркнул он.

Перминов обратился с просьбой к профильному комитету Совета Федерации «указать министру здравоохранения на необходимость более тщательной проработки производственного и логистического цикла» в ситуации с обеспечением вакциной.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко просьбу поддержала. «Вакцина нужна сейчас, когда начинается осень, распространение гриппа. Она абсолютно будет бесполезна через три или четыре месяца», – подчеркнула она, и поручила комитету СФ по социальной политике «проинформировать министра, чтобы он отчитался» 18 ноября в рамках правительственного часа о выполнении поручения президента о вакцинации 60% населения страны.

Кроме того, вопросы по обеспечению россиян необходимым количеством доз вакцины сенаторы намерены задать минпромторгу и другим профильным министерствам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

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Метки / Минздрав РФ

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