«Проводим обсуждение»: минтруд РФ пообещал разобраться с зарплатой учителей

Министерство труда и социальной защиты РФ рассчитывает в первой половине 2021 года разработать требования к системе оплаты труда учителей. Об этом сегодня сообщил заместитель министра труда Андрей Пудов на заседании Совета Федерации.

С вопросом о зарплате педагогов к чиновнику обратилась сенатор Елена Авдеева в ходе обсуждения закона о поправках в Трудовой кодекс, наделяющих правительство правом устанавливать требования к системе зарплаты медработников государственных и муниципальных учреждений.

«В рамках подготовки законопроекта Минтруд провел большую работу по установлению требований к оплате труда медицинских работников системы здравоохранения», – отметила Авдеева, и обратилась с вопросом, планируется ли подобное в сфере образования.

«Планируется, – подтвердил Пудов. – В настоящее время мы проводим обсуждение с Минпросвещения, для себя поставили приоритет, что в этом году надо сделать базовую форму в отношении медицинских работников, следующим этапом будут такие же требования оплаты труда в отношении работников образования».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.11.20

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