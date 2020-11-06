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Пятница, 6 ноября 2020, 11:27 мск

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Минздрав РФ разработал законопроект о дистанционных предрейсовых осмотрах

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект о внедрении телемедицины в сферу медицинских осмотров, в том числе предрейсовых. Об этом сегодня сообщил заместитель министра Павел Пугачев в рамках «круглого стола» в Госдуме.

По словам чиновника, одним из направлений работы является «распространение телемедицинских технологий в сферу дистанционных осмотров – предрейсовых осмотров и так далее».

«Министерством такой законопроект подготовлен, уже прошел согласования с ведомствами, и мы рассчитываем, что он в ближайшее время будет внесен в правительство, и депутаты тоже поддержат эту инициативу, поскольку это огромные возможности для продвижения телемедицины», – сказал Пугачев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Минздрав РФ

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