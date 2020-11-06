«Мы сами вызывали скорую»: в Москве госпитализировали около 4% пациентов, лечившихся с помощью телемедицины

Во время весенней волны коронавируса в Москве госпитализировали около 4% пациентов, пользовавшихся услугами телемедицины на дому. Об этом сообщила координатор телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова сегодня в ходе встречи за круглым столом в Государственной думе.

«Если была необходимость в госпитализации, а таких пациентов где-то около 4% от нами наблюдаемых, мы сами вызывали скорую и пациента госпитализировали по рекомендации врача телемедицины», – сообщила она.

По словам Соколовой, в марте во время роста заболеваемости перед столичными властями «встала задача избежать чрезмерной госпитализации, поэтому большая часть населения с легким и средним течением заболевания остались на дому». Чтобы обеспечить им динамическое наблюдение за течением болезни, в марте в тестовом режиме начал работу центр телемедицины, в апреле он был развернут в полном масштабе, была разработана операционная система ТМС. В круглосуточном режиме в центре работали 300 врачей, операторы и администраторы.

«Работа врачей круглосуточная, и с момента подключения пациента к телемедицинскому центру мы с ним круглосуточно находимся на связи», – пояснила Соколова. Войти в личный кабинет и записаться к врачу пациент мог по ссылке, которую ему отправляли в смс-сообщении.

По ее словам, услугами телемедицины в Москве пользовались в основном пациенты с пневмонией, которые уже прошли компьютерные исследования и имели результаты всех необходимых анализов, вплоть до биохимического анализа крови. «И самое главное – мы знали тяжесть состояния пациента», – отметила Соколова.

Кроме того, в ЕМИАС был заведен дневник самоконтроля, в который пациент записывал все симптомы и данные о своем самочувствии. Врач мог минимально скорректировать лечение, заменив какой-либо препарат, и принять решение либо о продолжении лечения на дому, либо о направлении к пациенту врача из поликлиники на дом.

Напомним, Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 6 253 новых пациентов, в целом с начала пандемии в столице зафиксировано 456 689 случаев заболевания.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.11.20

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