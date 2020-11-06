«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект»: академик РАН раскритиковал антиковидные меры

Обязательно ношение перчаток не защищает от коронавирусной инфекции. Как заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, принудительное ношение этого спецсредства – не более чем «коммерческий проект», который ко всему прочему может негативно повлиять на здоровье граждан.

«Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект. Нет вируса на поверхностях, ни на дверных ручках, руками он не передается. Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках – люди страдают дерматитом. Руки – наша защита, часть врожденного иммунного ответа», – цитирует его слова «Интерфакс».

Академик пояснил, что на перчатках остаются кишечные бактерии и грибы. «Если есть такая привычка, то все равно потом лезем в лицо перчатками. Когда мы подносим руки к лицу, у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. На перчатках это все остается. На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита», – сказал Зверев.

Более того, по словам ученого, с коронавирусом бесполезно бороться с «поливкой улиц дезинфицирующими растворами». «К тому же, другие микроорганизмы вырабатывают устойчивость, как к антибиотикам, если потом такой гриб попадет в госпиталь, вывести его будет нельзя, потому что антисептики одни и те же», – подчеркнул академик.

В то же время Зверев считает необходимым для россиян правильно носить маску. По его словам, если здоровый человек использует маску, а рядом с ним находится инфицированный без нее, то вероятность заражения все равно составляет 80%. «Если оба носят маску, вероятность заражения 1-2%. Маски на улице не надо носить, надо в метро, транспорте. И объяснения должны быть не в газетах, на телевидении – молодежь этого не смотрит, а в интернете», – сказал академик.

Стоит отметить, что ношение перчаток регулярно подвергается критике. Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов также заявил, что это избыточная и неэффективная мера в борьбе с COVID-19, поскольку многие пользуются перчатками неправильно, многократно надевая их, что создает дополнительные риски.

Как сообщал «Новый День», только за сентябрь и октябрь 2020 года более 66 тысяч москвичей были оштрафованы за нарушение масочно-перчаточного режима – только эти административные взыскания пополнили столичный бюджет на 264 млн рублей.

Штраф для граждан за несоблюдение масочно-перчаточного режима составляет 4 тысячи рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.11.20

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