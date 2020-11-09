российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 ноября 2020, 15:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Файзуллина на должность министра строительства РФ

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сегодня на совместном заседании рекомендовали нижней палате парламента утвердить Ирека Файзуллина на должность министра строительства РФ.

После вопросов депутатов Файзуллину, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев поставил на голосование вопрос о рекомендации его кандидатуры на должность министра, при этом допустив оговорку. «Рекомендовать Ирека Энваровича на должность министра сельск… министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства», – сказал он.

Большинством голосов при одном воздержавшемся два думских комитета рекомендовали Госдуме завтра на пленарном заседании утвердить Файзуллина в должности министра.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.11.20

Госдума проголосует за будущих членов правительства уже завтра. / Virgin Hyperloop провела испытания с людьми в капсуле. / «Это ведет к вакханалии и издевательствам»: в Мосгордуме оценили работу главы столичного департамента транспорта. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Минздрав пообещал ликвидировать дефицит лекарств для раковых больных

Такси раздора: главы четырех регионов обратились к Мишустину с «просьбой»

СМИ: Глава Минприроды РФ готовится к отставке

Размер маткапитала будут повышать ежегодно

«Госпомощь по сути не вылилась ни во что»: турбизнес снова в ожидании краха

В России увеличат минимальную сумму административного штрафа

«Проводим обсуждение»: минтруд РФ пообещал разобраться с зарплатой учителей

В Совете Федерации обвинили минздрав РФ в срыве поручения Путина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума, правительство РФ,