Комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Файзуллина на должность министра строительства РФ

Комитеты Госдумы по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сегодня на совместном заседании рекомендовали нижней палате парламента утвердить Ирека Файзуллина на должность министра строительства РФ.

После вопросов депутатов Файзуллину, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев поставил на голосование вопрос о рекомендации его кандидатуры на должность министра, при этом допустив оговорку. «Рекомендовать Ирека Энваровича на должность министра сельск… министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства», – сказал он.

Большинством голосов при одном воздержавшемся два думских комитета рекомендовали Госдуме завтра на пленарном заседании утвердить Файзуллина в должности министра.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.11.20

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