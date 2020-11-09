Комитет Госдумы поддержал назначение Савельева на пост главы минтранса РФ

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал назначение на пост главы министра транспорта экс-главу «Аэрофлота» Виталия Савельева. Сам кандидат на должность заявил, что «с удовольствием» увидел цифры финансирования транспортной отрасли страны.

«Денежные средства, которые заложены в бюджет – они огромны, я с удовольствием смотрел на эти цифры – если это все утвердится, это 1,9 трлн рублей, из которых бюджет даст примерно 500 млрд, остальное внебюджетные источники и, наверное, муниципальные будут», – сказал Савельев сегодня на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

По его словам, стратегию развития транспортной отрасли РФ до 2035 года он «внимательно изучал» в минувшие выходные. «До этого я не понимал. Сейчас мне более-менее понятно, куда бы я хотел приложить максимум усилий. Это не просто утверждение этой стратегии, а именно имплементация, то есть доведение до результата, до реализации. Потому что количество дорог, которые должны быть в стране, особенно количество федеральных дорог, до 2035 года должно быть увеличено примерно вдвое», – сказал он.

Глава комитате Госдумы Евгений Москвичев высказал удовлетворение новым назначением. «Когда я узнал – нас собирал Вячеслав Викторович в 10 часов утра – что на должность рекомендован Савельев Виталий Геннадьевич, я честно, искренне говорю, я вздохнул, – сообщил на заседании Москвичев. – Вздохнул потому, что он не просто профессионал в этом деле, а еще и инженер-механик, а я к механикам и к технарям отношусь очень серьезно, потому что это люди, которые мыслят и имеют право думать на опережение и считать цифры в уме так, как мы с вами на калькуляторной машинке не посчитаем».

В свою очередь, Виталий Савельев сообщил, что у него «сейчас спокойна душа за группу «Аэрофлот»», которая по итогам прошлого года поднялась на строчку выше в мировом рейтинге по объемам перевозок и занимает сейчас 17 место. Кандидат в министры поблагодарил парламентариев за принятые ими законы в поддержку лоукостеров, благодаря которым компания «Победа» «показывает удивительные результаты по чистой прибыли». В частности, речь идет о законе о невозвратных билетах и о багаже.

«Мы проинвестировали всего 50 млн долларов как «Аэрофлот», больше не давали ни копейки, хотя планировали дать 100 млн по бизнес-плану для закупки воздушных судов, – рассказал Савельев. – (…) В момент кризиса она не получила ни копейки субсидий ни от «Аэрофлота», ни от государства в лице Минтранса.

«Победа», как ни странно, показывает удивительные результаты по чистой прибыли – август мы закончили было 2,2 млрд чистой прибыли, сейчас 1,7, но мы входим в зимний низкий сезон».

«Если бы не было этих законов, не было бы никакого лоукостера», – подчеркнул Савельев, отметив, что «если говорить о министерстве, то в части авиации мне все более-менее понятно. Я думаю, что таких лоукостеров должно быть больше в нашей стране».

По его словам, мировой тренд показывает, что вся авиация развивается в направлении низкобюджетных перевозчиков. Так, лоукостеры могли бы появиться в среднем полосе России и на Дальнем Востоке.

В итоге думский комитет рекомендовал утвердить на заседании нижней палаты парламента Виталия Савельева в должности министра транспорта РФ. «Комитет по транспорту – считайте, что это второй дом, куда вы можете прийти, высказать проблему, мы ее выслушаем, взвесим и будем вместе принимать то законодательство, которое будет развивать транспорт России», – заключил Москвичев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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