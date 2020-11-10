Клановая борьба и перераспределение «кормушки»: эксперт оценил перестановки в правительстве РФ

Кадровые перестановки в правительстве РФ не повлияют на проводимую кабинетом министров политику. Как считает политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, происходящее нужно воспринимать не более чем как клановую борьбу и перераспределение «кормовой базы». Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Мне кажется, что все это не очень важно для страны. Какими-то мелкими изменениями в кадровой политике, причем, на уровне второстепенных фигур, решают проблемы, имеющие совершенно другую природу и порожденные самой же проводимой политикой. И эту политику естественным образом никто менять не собирается», – подчеркнул Кагарлицкий.

Политолог пояснил, что смена кадрового состава кабмина сопровождается не стремлением улучшить работу, а желанием решить узкие интересы определенного клана. «При этом понято и то, что любые кадровые перестановки сопровождаются клановой войной, столкновением и лоббизмом группировок. Причем меняют министра не столько потому, что он плохо работает, – хотя строго говоря, по большей части они не очень хорошо работают – а потому что эта должность кому-то другому понадобилась», – уверен эксперт.

«Разные корпоративные группировки получили своих министров. Соответственно, несколько перераспределили влияние и сектора. Дальше эти министры будут правильно распределять дотации и субсидии, заказы, принимать решения, исходя из того, кто их поддерживает. Но для большинства населения это будет незаметно и безразлично», – заключил Кагарлицкий.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителей сразу трех министерств – Минтранса (Евгения Дитриха), Минприроды (Дмитрия Кобылкина) и Минстроя (Владимира Якушева), а также ввел должность десятого вице-премьера, которую займет переведенный с поста министра энергетики Александр Новак.

На должность главы Минэнерго выдвинут нынешний руководитель «РусГидро» Николай Шульгинов. Главой Минстроя премьер-министр предложил назначить первого заместителя руководителя этого ведомства Ирека Файзуллина, министром транспорта – гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, главой Минприроды – руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Москва, Александра Быстрицкая

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