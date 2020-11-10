«Президент всегда соблюдает пакетную логику»: Путин обновил баланс сил в правительстве РФ

Кадровые перестановки в правительстве РФ нужны для выстраивания нового баланса сил. Как считает политтехнолог Валентин Бианки, реальные изменения могут начаться не раньше середины 2021 года, но их масштабы пока остаются под вопросом. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что самые сложные процессы идут в Минприроды РФ – так как в «игру» с экологией, так или иначе, вовлечены все.

Бианки обратил внимание, что принципиальных провалов в работе министерств, которые получают новых руководителей, не было. «Определённые конфликты и сложности есть в любой сфере, но негативного фона, информации, что где-то дела шли так плохо, чтобы в верхах дозрели сменить министра – такого точно не было. Это не те министерства, которые отставали по «майским указам». Ни скандальность, ни качество работы не укалываются в парадигму. Значит – это вопрос внутриэлитных отношений. Соответственно, вывод – перестановки в гораздо большей степени были нужны для выстраивания баланса», – сказал он.

Эксперт отметил, что наиболее проблемной сферой можно назвать экологию, но министра Дмитрия Кобылкина также ложится в логику изменения баланса сил. «Это изменение самое сложное. Мне кажется, что президент всегда соблюдает пакетную логику – единичные отставки происходят редко. Сложно представить, что решение было бы принято из-за сложностей в минприроды. Дело не только в ситуации в Норильске и Сахалине. Экология – одна из самых больших тем в государстве в последние годы. Это игра, в которую играют все. Там на кону очень большие деньги. Дело не в том, что министр не справился, а определенных перекосах (баланса сил)», – полагает Бианки.

По его мнению, самое очевидное назначение в министерстве транспорта РФ. «Человек, ориентированный на одну группу влияния, был заменен человеком, ориентированным на другую группу влияния», – сказал эксперт, отметив, что после назначения на пост главы Минтранса Виталия Савельева, который руководил «Аэрофлотом», наверняка будет закрыт вопрос с покупкой «Суперджетов» авиаперевозчиком. «Из того, что озвучивалось, Савельев этому эффективно сопротивлялся», – напомнил Бианки.

По его оценке, значительных изменений в политике в ближайшее время ждать не стоит, так как бюджет уже сверстан. «Большие планы вряд ли поменяются прямо сейчас. Как министр может влиять? Первое – оперативными решениями, когда что-то происходит, но это не прогнозируемо. Второе – стратегически. Вот когда в середине следующего года начнется непростой, потому что накладываются выборы в Госдуму, бюджетный процесс, узкоотраслевые эксперты смогут увидеть некое изменение баланса», – пояснил Бианки.

Как сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата российского парламента одобрила назначение новых министров. Депутаты поддержали кандидатуру Николая Шульгинова на должность главы минэнерго, Ирека Файзуллина – на пост министра строительства и ЖКХ, Виталия Савельева – на должность министра транспорта. Главой Минприроды станет экс-руководитель Минвостокразвития Александр Козлов, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков.

Москва, Александра Быстрицкая

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