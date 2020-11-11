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Среда, 11 ноября 2020, 19:14 мск

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Профессор назвал самые опасные места для заражения коронавирусом

Метро и спортзалы наиболее опасны с точки зрения риска заражения коронавирусом, поскольку там не циркулирует открытый воздух и частицам вируса легче распространяться. Об этом сообщил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Плюс общественный транспорт. Метро важнее, чем рестораны, тренажёрные залы и всё такое прочее. В парках опасности почти нет. Открытый воздух – это не то место, где вирус будет распространяться. Он распространяется в виде аэрозоля, пояснил профессор. – Частицы мокроты выкашливаемой, которая содержит вирус. В закрытых помещениях, особенно если там неправильная система кондиционирования действует, опасность выше. Тренажёрные залы – да [представляют опасность заражения COVID-19]. Но в меньшей степени чем, например, метро».

Москва, Светлана Антонова

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