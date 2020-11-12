«Очень серьезная проблема»: у 58% российских медиков обнаружены симптомы депрессии

В России более половины врачей имеют симптомы депрессии на фоне роста заболеваемости коронавирусом и тяжелых условий труда. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, кроме угрозы физическому здоровью, работа в «красных зонах» обострила тему психологического состояния медиков.

«Приходится констатировать, что симптомы депрессии обнаружены у 58% опрошенных нами медицинских работников. Это большая цифра. Депрессивное расстройство – это серьезная проблема, которая уже требует серьёзного вмешательства специалистов и помощи», – сказала она, обратив внимание, что у 40% опрошенных были обнаружены нарушения сна.

Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны отметил, что с такой же проблемой столкнулись и в других странах, и информация, которая приходит от зарубежных коллег, неутешительная.

«Тревожные сигналы от наших коллег из-за рубежа стали поступать уже давно. Мы постоянно получаем информацию о суицидах врачей, которые достаточно длительное время работали в «красной зоне». Это очень серьезные проблемы. Если вначале это были частные случаи, то сейчас это приняло достаточно серьезные характер», – сказал он.

«Многие врачи просто отказываются работать, по причинам психологического стресса», – добавил Морозов.

По его словам, нужны превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Речь идет о довольно простых методах, например – целевое оказание психологической помощи медиками и более проработанный график работы для врачей.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России зарегистрировано 21 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах и 439 смертей от этого заболевания. Суточная смертность от коронавируса обновила рекорд второй день подряд. Накануне от этой инфекции умерли 432 человека. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 858 568 заболевших, из них 32 032 – скончались.

Москва, Александра Быстрицкая

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