«И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием»: Лукашенко опасается гражданской войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает «импровизированные мемориалы» во дворах Минска возможным прологом для начала гражданской войны. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на совещании, которое было посвящено актуальным вопросам политики.

Комментируя стихийный мемориал, который минчане создали на месте гибели одного из местных жителей, Лукашенко заявил, что столицу нельзя «превращать в кладбище». «Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет», – подчеркнул он, передает агентство «Белта».

В противном случае, как сказал Лукашенко, радикализация обстановки в республике будет только нарастать. «Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из спортивных площадок. Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище. Все это видели, и они постились, постоянно показывая это все. К чему это привело, вы видите», – заявил президент Белоруссии.

По его словам, именно там может начаться гражданская война. «Это главная цель – если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу», – заявил глава государства.

Напомним, на прошлой неделе в Минске погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка, в результате которой мужчина с отеком мозга попал в больницу. Его не удалось спасти, он умер 12 ноября.

После гибели Бондаренко минчане стали приносить на трагедии цветы, свечи, и провели минуту молчания.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

Минск, Александра Быстрицкая

Минск. Другие новости 17.11.20

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