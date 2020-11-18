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Среда, 18 ноября 2020, 17:26 мск

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Правительство РФ запросило в банке БРИКС «коронавирусный» займ в $1 млрд

Россия подала заявку на кредит в $1 млрд в новый банк развития БРИКС (НБР) для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-президент банка Владимир Казбеков.

«Получили соответствующий запрос и от российской стороны по предоставлению «коронавирусного» займа размером $1 млрд. Начали работу по подготовке кредита. В случае необходимости можно рассмотреть возможность привлечения и «второго миллиарда» от НБР для финансирования мер по восстановлению экономического роста», – цитирует его слова агентство «Прайм».

По словам Казбекова, кредит будет выдан в рамках специального механизма, согласно которому банков выделено $10 млрд для финансирования бюджетных расходов стран-участниц на борьбу с коронавирусом и реализацию мер по стимулированию экономики. Из них до $5 млрд предполагается направить на экстренные кредиты для нужд системы здравоохранения и выполнение социальных обязательств.

«Аналогичная сумма может быть направлена на финансирование государственных программ по восстановлению экономики. В рамках этой программы КНР, Индия, Бразилия и ЮАР уже привлекли «коронавирусное» финансирование в размере по $1 млрд» – уточни Казбеков.

НБР был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

Как сообщал «Новый День», в октябре экономисты предупредили, что российская экономика в ближайшие годы будет нацелена исключительно на выживание. О развитии не может быть и речи, учитывая планы правительства РФ на наращивание госдолга и займов.

Москва, Александра Быстрицкая

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© 2020, РИА «Новый День»

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