«По аналогии с удельным княжеством Монако»: Госдума одобрила создание особой территории на черноморском побережье

Сегодня на пленарном заседании Госдумы разгорелась бурная дискуссия по поводу законопроекта о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, авторами которого выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, ранее оказавшиеся в центре скандала с идеей изымать детей из семей за 24 часа. Согласно новой инициативе, особую территорию, которая фактически не будет подчиняться общим для страны законам, предлагается организовать на базе объектов, построенных к зимней Олимпиаде 2014 года. Парламентарии также выяснили, что владельцем действующего там же учебного центра «Сириус» выступает Фонд «Талант и успех», в учредителях которого оказался виолончелист Сергей Ролдугин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем докладе глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что одна из июльских поправок в Конституцию закрепила положение о том, что в РФ могут быть созданы федеральные территории. Так, «Сириус» планируется образовать на черноморском побережье Сочи Краснодарского края, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Сейчас это городской округ площадью 1,4 тысячи гектаров, со своим портом и железнодорожным вокзалом.

«Организация федеральной территории «Сириус» будет серьезно отличаться от привычных нам образований, – пояснил Крашенинников. – В границах территории органами публичной власти будет осуществляться одновременно государственное и муниципальное управление. Единственное сочетание всех уровней публичной власти».

В проекте закона говорится, что Совет федеральной территории формируется из 17 человек на 5 лет, из них 9 человек избираются жителями, по три – президентом и правительством, один – руководством Краснодарского края.

В ходе обсуждения у парламентариев возникла масса неудобных для автора законопроекта вопросов. В частности, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг обратил внимание, что в финансово-экономическом обосновании говорится, что денег из бюджета не потребуется, однако на что будет жить «Сириус» – не указано. Кроме того, органы власти федеральной территории получают право вносить предложения президенту и правительству о разработке федеральных законов и иных актов. «Что это значит, это что за право? – поинтересовался Гартунг, и возмущенно ответил на замечание вице-спикера Госдумы Александра Жукова о том, что надо укладываться с вопросами в отведенное время: – Какой законопроект вносите, столько и вопросов!»

«Вы столько вопросов задали, что можно, наверное, нам вдвоем оставаться здесь», – попытался пошутить Крашенинников, и заверил, что «Сириус» не будет иметь права законодательной инициативы. Что касается финансирования, то в течение пяти лет на федеральной территории должна пройти инвентаризация и подсчет всей собственности, после чего вопрос о средствах будет обсуждаться с правительством и минфином.

«Интереснейший законопроект, – с иронией оценил документ депутат от ЛДПР Сергей Иванов, и обратился к Крашенинникову. – Я и не знал, что вы такой талантливый человек даже в геодезии». Парламентарий напомнил, что во время обсуждения поправок к Конституции Крашенинникова и его соратника Клишаса спрашивали, что такое федеральные территории, которые попали в Основной закон страны. И тогда он говорил, что «скорее всего, речь идет о закрытых формированиях, военных объектах, атомных станциях и тд». «Объясните, пожалуйста, всем здесь присутствующим, какое такое стратегическое значение имеет эта конкретная территория, и чего вы хотите добиться, давая этой территории такие огромные полномочия», – попросил Иванов.

В ответ Крашенинников заверил, что законопроект готовил не в одиночку, и в работе «участвовали разные специалисты, в том числе коллеги из «Сириуса» и из правительства».

«Но авторами-то все же вы с Клишасом там указаны, – возразил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. – <…> как вы содержать это все будете? За счет санкций мы туда международные соревнования привезти не можем, кроме «Формулы-1»». Вопрос о финансировании будет решаться позже, повторил вновь «единоросс».

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, в свою очередь, поинтересовался, что имеется в виду под специальным регулированием медицинской деятельности в сфере образования, насколько уместно фрагментирование российского права на спецрежимы. При этом парламентарий отметил, что формирования органов управления «Сириусом» похоже на систему, которую Британия ввела в своих «заморских территориях» – в частности, Бермудских и Виргинских островах. В ответ Крашенинников сообщил, что в США таких федеральных территорий – 14, и это нормальная практика.

«Может быть, все-таки стоило пригласить сюда коллег из правительства, которые этот закон писали? – обратился к Крашенинникову депутат от КПРФ Алексей Куринный. – Чтобы они на наши вопросы отвечали более конкретно, вот по финансированию – из каких источников, вы так и не ответили. Фактически это территория, где не действуют законы РФ, или действуют спецрежимы – например, касающиеся санэпидобстановки, медицинских технологий – конкретно: за счет чего будет финансироваться, и для чего это делается?»

На этот вопрос Крашенинников заявил, что федеральное законодательство и Конституция там будет действовать, а на тему финансирования и налогообложения вновь отказался от отвечать. По его словам, данный законопроект эти вопросы не решает.

Между тем депутат от Краснодарского края Николай Осадчий обратил внимание, что на поправки к законопроекту ко второму чтению отведено всего пять дней, и попытался выяснить, зачем такая спешка. «Я считаю, что законопроект подготовлен, мы его обсуждали с правительством и с Краснодарским краем», – парировал Крашенинников.

«Нда, Павел Дмитриевич, задали вы нам работку, – обратился к нему депутат Гартунг, захвативший с собой на думскую трибуну пачку листов законопроекта. – Наша фракция не определила позицию по этому вопросу». С одной стороны – развитие территорий Краснодарского края является благим делом, однако пока к этой инициативе слишком много вопросов. «Давайте туда внесем еще город Копейск в Челябинской области, – предложил парламентарий. – Но, спрашивается, за чей счет банкет? Если это будет финансироваться как в Калининграде и Приморском крае отдельные территории, то мне понятно, что за этот банкет будет платить все население страны».

Как считает Гартунг, сейчас ничто не мешает «Сириусу» зарабатывать на олимпийских объектах и получать с них доход. «Ничего не мешает. Значит, цели, наверное, другие? Тогда какие поправки будем вносить, если мы не понимаем цели этого законопроекта», – подытожил он.

Депутат Иванов со своей стороны сообщил, что изучил весь законопроект, и даже обыскал учебный центр «Сириус», на базе которого, очевидно, и будет выстроено новое образование. Учредителем этого центра выступает Фонд «Талант и успех», «который чем только ни занимается». «Очень интересно посмотреть, кто является учредителем этого Фонда, тогда это станет более понятно», – отметил он, уточнив, что в учебном центре принимают детей, демонстрирующих успехи в частности в шахматах, изобразительном искусстве и музыке. «И вот ради этого всего эта территория делается по аналогии с удельным княжеством Монако», – подчеркнул он.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителями Фонда выступают семь физических лиц, среди которых – знаменитый виолончелист Сергей Ролдугин. Центр «Сириус» был создан несколько лет назад по личной инициативе Владимира Путина, в СМИ сообщалось, что он же возглавил Наблюдательный совет Фонда.

Тем не менее, в первом чтении законопроект о «Сириусе» был принят 320 голосами парламентариев при трех против и восьми воздержавшихся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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