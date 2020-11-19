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Четверг, 19 ноября 2020, 16:23 мск

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Региональные авиаперевозки в 2021 году снизятся еще на 30%

Снижение объема региональных авиаперевозок в 2021 году может составить 30%. Об этом сообщила представитель правительства в нижней палате парламента, первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Снижение региональных перевозок в этом году на 50%. В следующем году, мы сейчас прогнозируем вместе с Росавиацией, – на 30%», – сказала она.

Комитет Государственной думы по бюджету сегодня рассматривает поправки ко второму чтению проектов федерального бюджета и проектов бюджетов фондов на 2021 и плановый период 2022-23 годов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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